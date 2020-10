Holambra celebra 29 anos com ato simbólico

O aniversário de 29 anos de emancipação político-administrativa de Holambra foi celebrado na última terça-feira, dia 27 de outubro, com execução de hinos e hasteamento de bandeiras em frente ao Paço Municipal. O ato, simbólico em função da pandemia do novo coronavírus, contou com a participação do prefeito Fernando Fiori de Godoy, do presidente da Câmara de Vereadores, Lucas Simioni, do presidente da ACE- Holambra, Ronaldo Graat e de diretores municipais.

“Gostaríamos de ter comemorado como sempre fizemos: com festividades populares e desfile. No entanto, nossa prioridade, neste momento, é a saúde de todos os holambrenses, disse Dr. Fernando. “É um grande privilégio fazer parte dessa história de muitas conquistas. Nos últimos anos, trabalhamos bastante e avançamos muito. Tenho muito orgulho de administrar essa cidade e viver aqui com a minha família. Viva Holambra!”