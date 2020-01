JH – Holambra decreta luto oficial de 3 dias pelo falecimento de Piet Schoenmaker

A Prefeitura de Holambra decretou nesta segunda-feira, 13 de janeiro, luto oficial de três dias pelo falecimento Petrus Wilhelmus Jozef Schoenmaker.

Piet, como é popularmente conhecido, era embaixador da Expoflora. Ele morreu na noite de sábado, dia 11, aos 75 anos, no Hospital Madre Theodora, em Campinas, em decorrência de um câncer. De nacionalidade holandesa e coração brasileiro, Piet migrou ao Brasil com a família em 1959.

Desde então, dedicou grande parte da vida à preservação da cultura holandesa por meio da dança, cujos passos difundiu a centenas de jovens descendentes e também brasileiros, deixando sempre clara a importância da união entre povos em nossa comunidade. Além disso, acompanhou de perto o início do processo de produção de flores e plantas na cidade, que hoje ostenta o título de Capital Nacional das Flores.

Para o prefeito Fernando Fiori de Godoy, o luto é estranho à alegria pela qual Piet era conhecido, mas é também uma maneira de homenagear formalmente sua memória pela grande contribuição dada em vida ao município.

“Piet era o rosto da maior exposição de flores e plantas ornamentais da América Latina, um grande símbolo de Holambra. Era, mais do que isso, um homem apaixonado pela vida e pela alegria. Foi um grande estudioso e difusor da cultura holandesa por meio das danças típicas. Ajudou ativamente a preservar a história e as tradições do seu povo”, destacou.

As bandeiras do Brasil, São Paulo e Holambra foram colocadas a meio mastro no Paço Municipal, na Câmara e em outras localidades. Durante os três dias, as bandeiras permanecerão dessa forma em sinal de luto.