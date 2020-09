Holambra entrega novas apostilas para estudo à distância no dia 8

O departamento municipal de Educação realiza na próxima terça-feira, dia 8 de setembro, a entrega da terceira apostila com conteúdo de aulas para que os alunos da rede possam dar sequência aos estudos à distância. O material será distribuído entre 7h30 e 16h30 na escola em que a matrícula foi feita. Todos os estudantes, desde Nível 1 da Educação Infantil até a Educação de Jovens e Adultos (EJA), devem apresentar os cadernos recebidos no mês de julho. Alunos do Fundamental I também precisam devolver os livros “Ler e Escrever” e “Educação Matemática nos Anos Iniciais”. Os materiais passarão por avaliação dos professores.

Serão entregues mais de 2.300 unidades com atividades previstas para 7 semanas de aulas. Os temas integram todas as disciplinas obrigatórias e que fazem parte da Base Comum Curricular Nacional. As apostilas são compostas por textos, lembretes pedagógicos, exercícios, sugestões de leitura e de atividades físicas, além de recomendação de livros, filmes e experimentos, sempre de acordo com a idade do estudante.

“Holambra está priorizando a saúde de alunos e profissionais, seguindo a orientação do Estado”, explicou o diretor municipal de Educação, Alexandre Moreira. “É importante sempre reforçar: os pais devem acompanhar de perto os estudos dos filhos e estabelecer uma rotina de trabalhos. A entrega da apostila anterior também é fundamental para o processo de aprendizagem e de avaliação do progresso dos alunos”.

Dúvidas sobre o material podem ser tiradas por meio de contato telefônico com os educadores nas escolas entre 7h e 12h.