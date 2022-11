Holambra formou no último sábado, dia 5 de novembro, a primeira turma do polo local da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp.

A cerimônia, que ocorreu no Salão da Terceira Idade, reuniu

14 dos 26 alunos do curso de Licenciatura em Pedagogia que concluíram

as atividades este ano. Ela contou com a participação do vice-prefeito

Miguel Esperança; da diretora municipal de Educação, Claudicir

Picolo; da coordenadora do polo, Tamires Martins; de vereadores e

representantes da instituição.

Moradora do bairro Imigrantes, Edcarla Alves Peixoto sempre teve o sonho

de ser professora e viu na Univesp a oportunidade de realizá-lo. “Eu

brincava de escolinha quando era criança com uma tia que tinha

Síndrome de Down. E a ensinei a escrever o nome. Ali vi o quanto era

gratificante ensinar”, falou. “Achei legal a Univesp por não ser

presencial, pois deu para cursar e conciliar com meu trabalho atual. E

também por ser gratuita. Foi muito bom”, comemorou.

Aos 39 anos, Leandro Marques pôde, por meio do polo de Holambra,

concluir sua primeira graduação. Agora, formado, celebra a conquista:

“sempre quis atuar na área da Educação. Além disso, Pedagogia nos

oferece muitas oportunidades de trabalho”, explicou. “A formatura

foi um sonho realizado. É uma sensação única”.

“Parabenizo as novas pedagogas e pedagogos. Que todos possam

contribuir de forma decisiva para a formação de cidadãos

responsáveis e capazes de fazer a diferença”, disse o vice-prefeito

Miguel Esperança, que acompanhou a solenidade ao lado da esposa Ivone.

Os cursos oferecidos pela Universidade são gratuitos, de ensino à

distância e com encontros presenciais. O polo da cidade foi inaugurado

em 2018 e está localizado nas dependências da Escola Municipal Parque

dos Ipês. Ele conta com salas de aula, de orientação ao estudante e

tutoria, além de informática com acesso à internet. Atualmente, 61

alunos estão matriculados em 9 cursos de graduação.

“É uma honra e um grande orgulho ter um polo da universidade no

município”, avalia o prefeito Fernando Capato. “Contar com ensino

universitário público e gratuito na cidade é de extrema importância

e fico muito feliz em poder contribuir, a partir da nossa gestão, com a

formação de holambrenses. Qualificação faz muita diferença no

momento da contratação e permite melhores oportunidades no mercado de

trabalho”.