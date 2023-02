Holambra inicia vacinação com reforço bivalente contra a Covid-19 na segunda-feira

O Departamento Municipal de Saúde de Holambra inicia na próxima segunda-feira, dia 27 de fevereiro, a vacinação com dose de reforço bivalente contra a Covid-19 para dois grupos prioritários. Podem receber o antígeno nesta etapa moradores a partir de 70 anos que tenham tomado pelo menos duas doses do imunizante e, a última delas, há pelo menos 4 meses. Também as pessoas imunossuprimidas acima de 12 anos.

O atendimento irá ocorrer às segundas e quartas-feiras, das 8h às 11h30 e entre 13h e 15h, nas Unidades Básicas do Imigrantes e Santa Margarida, no bairro Jardim das Tulipas. É necessário apresentar caderneta de vacinação e Cartão SUS.

“Este imunizante oferece uma proteção ainda maior contra a cepa original do coronavírus e também contra as subvariantes ômicron”, explica a enfermeira da Vigilância Epidemiológica de Holambra, Wilma Gomes. “É fundamental que as pessoas que pertencem a este público-alvo procurem pela vacina. O vírus continua circulando e é preciso que as pessoas se mantenham imunizadas”, reforçou o diretor responsável pela pasta, Valmir Marcelo Iglecias.