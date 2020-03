Holambra lança site com orientações para enfrentamento do Coronavírus

A Prefeitura de Holambra lançou nesta sexta-feira, 20 de março, uma página eletrônica com informações e orientações para o enfrentamento do novo Coronavírus. O site, www.holambra.sp.gov.br/coronavirus, reunirá conteúdo educativo, instruções para o atendimento de pacientes, dicas para empresas e a relação de medidas adotadas pelo município, via decreto, para conter a disseminação em eventual incidência da doença.

A ferramenta, criada pelo departamento municipal de Comunicação, busca auxiliar a comunidade no processo de conscientização e de compreensão da epidemia. Ela contará, além do conteúdo informativo e audiovisual, com um boletim diário de casos do vírus na cidade. Não há, até o momento, nenhum paciente em Holambra com suspeita ou confirmação do Covid-19.

“A ideia é reunir em um só lugar tudo o que as pessoas precisam saber para fazer a prevenção, buscar auxílio médico, tornar o dia-a-dia da sua empresa ou comércio mais seguro”, explica o diretor da pasta, Ariel Cahen.

Segundo ele, toda as informações que serão disponibilizadas foram coletadas com profissionais das respectivas áreas. “O departamento de Saúde colaborou com informações relativas a cuidados, sintomas e atendimento. O de Turismo, ao lado do Conselho Municipal e da Associação Comercial, com recomendações para estabelecimentos de toda a cadeia turística”, destacou.