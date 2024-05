Holambra orienta população sobre a utilização do número de emergência 193

Holambra passou a contar no dia 25 de abril com uma Base Comunitária de Bombeiros, tornando os atendimentos de emergências de incêndio, salvamento e resgate ainda mais próximos da população. Para otimizar o serviço e concentrar as ocorrências, a corporação orienta a população, em caso de necessidade, acionar o número 193.

“Até então o telefone mais utilizado aqui no município para informar ocorrências era o da Guarda Civil Municipal, que fazia uma primeira verificação da situação antes de acionar o Corpo de Bombeiros mais próximo, o de Jaguariúna”, disse o Sargento André Silva, comandante da Base de Holambra. “Agora, com a base, é importantíssimo que todas as chamadas sejam feitas para o 193. Os profissionais do nosso Centro de Operações irão atender a ligação, colher todos os dados sobre a ocorrência para fazer o registro e acionar a viatura da cidade”.

Segundo ele, os bombeiros devem ser chamados em situações como incêndios, resgates de pessoas ou animais, inundações, desabamentos, afogamentos, acidentes com animais peçonhentos e vazamento de produtos perigosos. Ele reforçou ainda que o morador deve fornecer o máximo de informações sobre a ocorrência para que a corporação possa enviar todo o recurso necessário para solucionar o problema.

“A confirmação do endereço é primordial, incluindo o nome da cidade, pois nossas centrais 193 são regionais, atendendo vários municípios próximos. O bairro, rua e número devem ser informados e, se possível, indicar algum ponto de referência próximo ao local da ocorrência”, disse.

Além do telefone, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo também disponibiliza o aplicativo Bombeiros Emergência, que pode ser baixado gratuitamente em aparelhos celulares que utilizam os sistemas Android e iOS.

Base Comunitária de Bombeiros de Holambra

Localizado na Rota dos Imigrantes, em área institucional do Residencial Portal do Sol, o espaço concentra os materiais necessários para enfrentar ocorrências com rapidez e preparo. O município conta hoje com 5 bombeiros públicos voluntários credenciados e outros 20 em processo de credenciamento. Os bombeiros públicos comunitários exercem atividade não remunerada, em caráter honorífico, com objetivos humanitários, cívicos e sociais. Recebem capacitação e são credenciados pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo com o objetivo de cooperar na prestação dos serviços dos bombeiros.