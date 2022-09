Holambra participa de Encontro Estadual do Banco do Povo em São Paulo

O agente de crédito Fernando Henrique da Silva e o diretor municipal de Habitação e Desenvolvimento Econômico, Reinaldo Pavão, participaram esta semana do Encontro Estadual do Banco do Povo, realizado no Memorial da América Latina, em São Paulo. O evento teve por objetivo atualizar os conhecimentos dos colaboradores que atuam nas unidades espalhadas pelo Estado. O Banco do Povo Paulista, localizado atualmente no Espaço do Empreendedor, alcançou este ano a marca de R$ 1 milhão em créditos financeiros aprovados e concedidos a empreendedores da cidade desde sua implantação no município, em 2014. O programa de microcrédito, uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura, tem como objetivo promover o desenvolvimento socioeconômico e a criação de novas oportunidades. Mais informações sobre os serviços podem ser obtidas por meio do telefone (19) 3802-8000, ramal 246. O Espaço do Empreendedor funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e entre 13h e 17h, na área externa do Paço Municipal. O endereço é Alameda Maurício de Nassau, 444, no Centro.