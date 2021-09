Holambra promove oficinas gratuitas voltadas ao público infantil

O Fundo Social de Solidariedade e o Departamento Municipal de Promoção Social, por meio do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), abrem nesta sexta-feira, dia 24 de setembro, inscrições para três oficinas gratuitas voltadas ao público infantil. A iniciativa celebra a chegada do Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro.

As atividades serão realizadas no Salão da Terceira Idade e no Núcleo de Atenção e Orientação Terapêutica ao Trabalho, o NAOTT, nos dias 5 e 7 de outubro. Os pequenos podem escolher entre as oficinas de Produção de Brinquedo com Materiais Recicláveis, Confecção de Boneca de Pano ou Culinária Saudável. Serão disponibilizadas duas turmas para cada uma delas (confira horários e números de vagas abaixo).

Para participar é necessário que os pais ou responsáveis procurem o Centro de Referência da Assistência Social, que fica na Praça dos Pioneiros, no Centro, das 8h às 11h ou das 13h às 16h e apresentem o Cartão Cidadão. É possível ainda manifestar interesse por meio do telefone (19) 3802-1915, que funciona também como WhatsApp. As vagas são limitadas e, de acordo com a diretora municipal de Promoção Social, Viviane Furgeri, cada criança pode se inscrever em apenas uma atividade para que mais pessoas tenham a oportunidade de participar. Ela reforça que a iniciativa tem o apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

“O Dia das Crianças está se aproximando e nada melhor do que oferecer atividades que aliem conhecimento e diversão”, explicou a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Yvonne Capato. “Os pequenos terão a oportunidade de experimentar novos aromas e sabores, explorar a criatividade, aprender sobre sustentabilidade e, claro, fazer novas amizades. Serão, sem dúvidas, momentos produtivos e de muita alegria”.

As atividades serão realizadas seguindo todos os protocolos de prevenção à Covid-19.

Serviço:

Oficina de Produção de Brinquedo com Materiais Recicláveis

Para crianças entre 5 e 10 anos

Data: 05 de outubro

Turmas:

8h às 11h30 – 8 vagas

13h às 17h – 8 vagas

Local: Núcleo de Atenção e Orientação Terapêutica ao Trabalho – NAOTT

Oficina Chef Mirim – Culinária Saudável

Para crianças entre 5 e 10 anos

Data: 05 de outubro

Turmas:

8h às 11h30 – 10 vagas

13h às 17h – 10 vagas

Local: Salão da Terceira Idade

Oficina de Confecção de Bonecas de Pano

Para crianças entre 7 e 10 anos

Data: 07 de outubro

Turmas:

8h às 11h30 – 5 vagas

13h às 17h – 5 vagas

Local: Salão da Terceira Idade

Inscrições:

Entre 24 e 30 de setembro

CRAS – Praça dos Pioneiros, Centro

(19) 3802-1915 (também funciona como WhatsApp)

Horário de atendimento: 8h às 11h e das 13h às 16h

