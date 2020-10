Holambra realiza Dia D da campanha de multivacinação neste sábado

O departamento municipal de Saúde de Holambra realiza no próximo sábado, dia 17 de outubro, o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação para a atualização da caderneta de imunização. A ação contempla crianças, jovens e adultos de até 49 anos de idade. As doses serão distribuídas das 8h às 16h nas unidades básicas Santa Margarida e Imigrantes.

“Entre as doses oferecidas está a contra a poliomielite, conhecida como paralisia infantil. Devem recebê-la crianças com entre 1 e 4 anos de idade”, conta o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias. “O Dia D, em um sábado, facilita para quem não tem condições de receber a vacina durante a semana é uma excelente oportunidade para que a família toda vá junta ao posto de saúde para atualizar a caderneta”.

De acordo com a enfermeira da Vigilância Epidemiológica da cidade, Wilma Gomes, é importante que os holambrenses de até 49 anos de idade procurem as unidades com Cartão Cidadão e a caderneta de vacinação para que os agentes de saúde verifiquem a necessidade de aplicação de alguma das doses disponíveis pelo Sistema Único de Saúde.

Entre elas estão a BCG, Hepatites A e B, Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite e infecções por Hib), Vacina Oral Poliomielite e Vacina Inativada Poliomielite, Vacina Oral do Rotavírus Humano, Pneumocócica 10 valente, Febre amarela, Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), Tríplice bacteriana, DT (difteria e tétano), Tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela), Meningocócica C e HPV.

As doses também estão disponíveis durante a semana, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h, nos postos Santa Margarida e Imigrantes. Na unidade do Fundão este atendimento é realizado às terças-feiras das 13h às 15h30.

Confira dias e horários de vacinação:

PSF Santa Margarida

Segunda-feira a sexta-feira: 8h às 11h30 e das 13h às 16h

PSF Imigrantes

Segunda-feira a sexta-feira: 8h às 11h30 e das 13h às 16h

PSF Fundão

Terça-feira: 13h às 15h30

Dia D

Sábado, 17 de outubro

PSF Santa Margarida e PSF Imigrantes, das 8h às 16h