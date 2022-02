Holambra realiza nesta sexta-feira primeira Campanha de Doação de Sangue do ano

A Prefeitura de Holambra e o Hemocentro de Campinas realizam nesta sexta-feira, dia 4 de fevereiro, a primeira Campanha de Doação de Sangue do ano. A ação acontecerá no Salão da Terceira Idade, em Holambra, das 8h ao meio-dia. Para doar é preciso apresentar um documento de identidade com foto, ter entre 18 e 69 anos de idade, pesar mais de 50 kg e estar em boas condições de saúde.

“Homens devem aguardar 60 dias entre uma doação e outra. Já as mulheres, 90. Pessoas que tomaram a vacina Coronavac, contra a Covid-19, não podem realizar a doação durante um período de 48 horas após a aplicação. Esse prazo sobe para 7 dias para os imunizados com Astrazeneca, Pfizer e Janssen”, explicou o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias.

Todos os protocolos de segurança para evitar a contaminação pela Covid-19 serão rigorosamente respeitados no ambiente de doação, durante a espera e a coleta. O sangue recebido será encaminhado gratuitamente para hospitais públicos e filantrópicos da região.