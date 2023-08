HOLAMBRA RECEBE AÇÃO EDUCATIVA PARA CICLISTAS NESTE SÁBADO

CELEBRANDO O DIA NACIONAL DO CICLISTA COM SEGURANÇA E CONSCIENTIZAÇÃO

No Dia Nacional do Ciclista, celebrado neste sábado, a cidade de Holambra se prepara para sediar uma ação educativa voltada para os amantes das duas rodas. Promovida pela concessionária Renovias, a iniciativa visa conscientizar os ciclistas sobre a importância de atitudes seguras e responsáveis no trânsito, além de proporcionar momentos de aprendizado e diversão.

A ação educativa, denominada “Ponto Cego”, está marcada para acontecer no coração da região do Moinho Povos Unidos, a partir das 7h30. Com o objetivo de abordar a questão do ponto cego, uma das principais preocupações para ciclistas e motoristas, a iniciativa promete oferecer dinâmicas interativas e esclarecedoras para ambos os grupos.

Cientes do papel fundamental que os ciclistas desempenham na mobilidade urbana e na promoção de um estilo de vida saudável e sustentável, a Renovias se empenha em criar um ambiente de respeito e coexistência harmoniosa entre os diferentes modos de transpo

A Renovias não deixará ninguém de mãos vazias. Durante o evento, serão oferecidos brindes aos participantes como forma de incentivo à participação e engajamento. Acreditando na força da educação e conscientização para uma convivência mais harmoniosa no trânsito, a concessionária busca disseminar a importância do respeito mútuo e da adoção de atitudes seguras

Se você é um ciclista apaixonado por duas rodas ou um motorista atento à segurança nas estradas, essa é uma oportunidade única de aprender, interagir e contribuir para um trânsito mais seguro e consciente. Marque na sua agenda: dia 19 de agosto, a partir das 7h30, no Moinho Povos Unidos, em Holambra.