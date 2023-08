Holambra recebe Rodada de Crédito

Evento presencial vai reunir instituições financeiras e especialistas no dia 8 de agosto, a partir das 8h

Conseguir crédito é uma das principais dificuldades do micro e pequeno empresário e mais um desafio no caminho para o crescimento do negócio. Diante desse tema que pode parecer complexo para o empreendedor, o Sebrae-SP vai realizar a Rodada de Crédito no dia 8 de agosto, a partir das 8h, no Centro de Convenções de Holambra. A ação conta com a parceria da Prefeitura Municipal de Holambra, Associação Comercial e Empresarial da cidade e tem inscrições gratuitas.

Podem se inscrever Microempreendedores Individuais (MEIs), micro e pequenas empresas. Será uma oportunidade para os empresários conhecerem as linhas de crédito disponíveis no mercado e tirarem dúvidas diretamente com as instituições financeiras e especialistas presentes na ação.

O evento contará com palestras sobre educação financeira e networking. Em seguida, as instituições financeiras farão atendimento individualizado com os interessados em linhas de crédito.

O Centro de Convenções está localizado na Alameda Maurício de Nassau, 249, Centro. As inscrições podem ser feitas pelo Link. Mais informações pelo telefone (19) 3284-2230.

Rodada de Crédito

Data: 8 de agosto, a partir das 8h

Local: Centro de Convenções Holambra – Alameda Maurício de Nassau, 249, Centro

Inscrições: Link

Mais informações: (19) 3284-2230