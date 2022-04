Holambra registra 7 novos casos de Covid-19 ao longo da semana

Balanço do Departamento Municipal de Saúde divulgado nesta quinta-feira, dia 14 de março, revela a confirmação de 7 novos casos de Covid-19 em Holambra ao longo da última semana. A cidade contabiliza, desde março de 2020, 4.134 registros e 19 óbitos. O bairro Imigrantes soma 1.065 confirmações, seguido do Groot com 366 e do Fundão com 361.

“Apesar da redução do número de casos, é válido lembrar que é importante receber todas as doses da vacina contra a Covid-19 nas datas corretas e manter a higienização frequente das mãos”, disse o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias. “Não dá para descuidar agora”.

A orientação para quem apresentar sintomas gripais leves é ir até a unidade de saúde mais próxima de casa. Já pessoas que tiverem febre alta persistente e dificuldade para respirar devem procurar o atendimento de urgência e emergência na Policlínica Municipal.

De acordo com o VacinaJá, do Governo do Estado, 100,1% dos holambrenses receberam a 1ª dose da vacina. O percentual apontado pelo órgão diz respeito ao número de doses aplicadas em relação à estimativa total de habitantes elegíveis. 93,67% tomaram as duas doses ou o antígeno de dose única. 59% receberam o reforço do imunizante (3ª dose).