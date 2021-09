Holambra registra menor balanço semanal do ano de casos de Covid-19

O balanço semanal do Departamento Municipal de Saúde de Holambra revelou nesta quinta-feira, dia 16 de setembro, 5 novos casos de Covid-19 na cidade. Este é o menor número registrado ao longo de 7 dias em todo este ano. Até então o boletim do dia 12 de agosto continha o registro mais baixo de 2021: 14 confirmações em uma semana.

O município contabiliza, desde o início da pandemia, 2.066 casos da doença, sendo 2.051 considerados curados e 15 mortes. 15 pessoas aguardam, em isolamento domiciliar, o resultado de exames. O bairro Imigrantes soma 580 confirmações, seguido do Centro com 189 e do Groot com 184 registros.

“Apesar dessa queda dos números, que sem dúvidas é resultado do trabalho realizado no município por meio da vacinação e das medidas restritivas, é sempre importante lembrar que a pandemia não acabou”, alertou o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias. “A higienização frequente das mãos, o uso de máscara e o distanciamento social continuam sendo fundamentais e todos devem colaborar para que esses números sigam caindo ainda mais”.

Aplicação de 2ª dose nesta sexta-feira

Moradores que estão com a segunda dose da vacina FioCruz/Astrazeneca atrasada ou programada para esta sexta-feira, dia 17 de setembro, devem comparecer ao Salão da Terceira Idade das 8h às 12h e entre 13h e 15h. Não é necessário realizar agendamento. Basta comparecer ao local com o comprovante de vacinação e documento oficial com foto. A administração será realizada somente em quem recebeu a primeira dose no município.