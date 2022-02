Holambra registra queda de casos de Covid-19 pela terceira semana consecutiva

Holambra registrou, pela terceira semana seguida, queda no número de casos de Covid-19. Ao longo dos últimos 7 dias, de acordo com levantamento do Departamento Municipal de Saúde divulgado nesta quinta-feira, dia 17 de fevereiro, foram 85 novas confirmações. O último boletim, divulgado em 10 de fevereiro, havia revelado 220 casos. Na semana anterior, eram 243.

“O altíssimo número de casos neste início do ano foi reflexo das confraternizações de Natal e Revéillon. Essa queda, com o passar do tempo, já era esperada”, explicou o médico da Vigilância em Saúde, Marcelo Augusto Matioli Bisson. “O problema é que agora o Carnaval se aproxima e, mesmo com a suspensão das festas, muita gente aproveita o feriado prolongado para viajar. Podemos voltar a ter um aumento no número de contaminados caso não haja conscientização. É preciso que as pessoas entendam que a pandemia não acabou. O momento não é de afrouxar e sim de reforçar os cuidados como o uso correto de máscara, o distanciamento e higienização das mãos para que possamos reduzir a contaminação”.

O município contabiliza, desde março de 2020, 3.996 casos e 18 óbitos. O bairro Imigrantes soma 1.021 confirmações, seguido do Groot com 352 e do Fundão com 345. A orientação para quem apresentar sintomas gripais leves é ir até a unidade de saúde mais próxima de casa. Já pessoas que tiverem febre alta persistente e dificuldade para respirar devem procurar o atendimento de urgência e emergência na Policlínica Municipal.

Até o momento, 97,3% dos holambrenses já receberam a 1ª dose da vacina. 88,55% tomaram as duas doses ou o antígeno de dose única. 44,4% receberam o reforço do imunizante (3ª dose).

Calendário fixo de vacinação contra a Covid-19

Holambra conta com um calendário fixo de imunização contra a Covid-19. A vacinação de adultos e crianças ocorre sempre às segundas e quartas-feiras no Salão da Terceira Idade, por ordem de chegada, entre 8h e 12h e das 13 às 15h.