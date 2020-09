Holambra registra terceiro óbito confirmado por coronavírus

Com o objetivo de manter a população informada e evitar notícias falsas sobre a pandemia de coronavírus (Covid-19), a Prefeitura divulga, diariamente, os dados dos casos no município. De acordo com a atualização divulgada nesta quinta-feira, dia 3 de setembro, Holambra registrou o terceiro óbito em decorrência da doença.

A atualização mostra também que a cidade tem um total de 313 casos confirmados desde o início da pandemia. Deste total 285 são considerados curados e 777 casos foram descartados.

A cidade tem ainda, 46 casos suspeitos aguardando resultado de exames. A divulgação atualiza também o número de casos nos bairros e no centro da cidade.

O bairro com o maior número de casos confirmados continua sendo o Imigrantes com 74 casos, seguido pelo bairro Palmeiras com 36 casos. Já os bairros com os menores números de casos são o Palm Park com 5, Villa de Holanda com 6 e Nova Holanda com 7.