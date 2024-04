Holambra sedia abertura dos Jogos Desportivos do Circuito das Águas Paulista na próxima semana

Holambra irá receber nos dias 13 e 14 de abril equipes de sete cidades para a abertura e a primeira de cinco etapas dos Jogos Desportivos do Circuito das Águas Paulista. As partidas de vôlei, futebol, futsal e basquete, nas categorias masculina e feminina, serão realizadas no Ginásio Municipal e no Estádio Municipal Zeno Capato (confira abaixo a programação). A entrada é aberta ao público.

De acordo com o diretor municipal de Esportes, Pedro Paoliello Machado de Souza, Holambra participará da competição com equipes de futebol, futsal e basquete. Além da Cidade das Flores, os municípios de Jaguariúna, Pedreira, Amparo, Lindoia, Águas de Lindóia, Monte Alegre do Sul e Serra Negra também fazem parte do campeonato.

“Recebemos essa competição em nosso município com muita alegria”, disse o prefeito da cidade, Fernando Capato. “É fundamental que a prática esportiva seja estimulada entre os nossos moradores e a integração com outras cidades também é de extrema importância. Que os holambrenses compareçam às competições para torcer por nossos jovens atletas”.

Confira a programação:

Sábado, 13 de abril

8h: Abertura dos Jogos Desportivos do Circuito das Águas Paulista, com apresentações de equipes de Ginástica Artística de Amparo, Socorro e Serra Negra

Manhã:

– Jogos de Vôlei

Local: Ginásio Municipal de Esportes

Tarde:

– Jogos de Futsal

Local: Ginásio Municipal de Esportes

Domingo, 14 de abril

Manhã:

– Basquete

Local: Ginásio Municipal de Esportes

– Futebol de Campo

Local: Estádio Municipal Zeno Capato