Holambra sedia encontro de secretários de Educação da região de Campinas no dia 22

Holambra irá sediar na próxima terça feira, dia 22 de fevereiro, a primeira reunião do ano da Câmara Temática da Educação da Região Metropolitana de Campinas. Ela será realizada nas dependências do Bloemen Park, parque temático de exposições de flores, a partir das 9h. O evento contará com a participação de secretários da pasta de cidades que compõem a RMC e da presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação ( Undime – SP), Márcia Bernardes. Durante o encontro serão discutidas importantes pautas relacionadas à área.



“A Câmara é muito atuante. Discute e toma decisões coletivas para a melhoria da qualidade da Educação na RMC, debatendo e socializando problemas e soluções para os municípios envolvidos”, explicou a diretora municipal de Educação de Holambra, Claudicir Picolo, coordenadora da Câmara Temática há 6 anos.

Após o encontro os participantes terão a oportunidade de fazer um passeio pelo parque, um dos principais atrativos turísticos do município.