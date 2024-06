Holambra Sedia o XX Torneio da Amizade – Voleibol Master Internacional Feminino

Holambra será o palco de um dos maiores eventos esportivos da categoria na América Latina, o “XX Torneio da Amizade – Voleibol Master Internacional”, que acontecerá de 05 a 09 de julho de 2024. Celebrando sua vigésima edição, o torneio reunirá mais de 400 atletas e seus acompanhantes, representando 34 equipes de várias regiões do Brasil e do exterior.

Estados participantes:

S. Paulo, Capital equipes da A.E.R. Campo Belo e Relíquias, de S. Bernardo do Campo as

Equipes do Tradicional, do interior do Estado; Equipe Sapé de Piracicaba, Sorriso de S.J. Rio

Preto e PM de Votuporanga.

Equipes Amigas, composta por atletas de MG, SC, PR e Piracicaba/SP.

Ceará: equipes do Ideal Clube de Fortaleza;

Minas Gerais: equipes do Uai Brasil da cidade de BH;

Santa Catarina: equipes do Voleivando da cidade de Florianópolis;

Paraná: equipes da Bella Master de Londrina, APECEF de Maringá, Clube Maringá;

Distrito Federal: equipes do Viver;

Do exterior: equipes do Club Rebeldes – México e equipes do Club Oasis Calama – Chile.

O XX Torneio da Amizade é organizado pela LFSports e Adrenacity, através da coordenação

do prof. Lourival Faria, com importante apoio da Prefeitura Municipal de Holambra, dando o

suporte necessário para a realização do evento.

Convidamos toda a população de Holambra e da região a prestigiar este grandioso evento esportivo, que promete ser uma celebração do esporte e da amizade. Venham apoiar as equipes, vibrar com os jogos e participar desta festa do voleibol master internacional.