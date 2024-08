Holambra tem a quarta melhor nota do IDEB entre as cidades da RMC

Holambra superou a meta estabelecida pelo Governo Federal e tem a quarta melhor nota entre as cidades da Região Metropolitana de Campinas para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Os resultados foram divulgados nesta quarta-feira, 14 de agosto, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), que é responsável pelo indicador criado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer objetivos para a melhoria do ensino. Participam da avaliação, realizada a cada dois anos, alunos do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental. As provas, das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, foram realizadas em novembro de 2023.

A média municipal, obtida pelos estudantes do 5º ano das escolas Recanto das Palmeiras , Maria José Moreira Van Ham (Jardim das Primaveras), Jardim Flamboyant e Novo Florescer foi de 7,0. Em 2021, de 6,3.

Para o prefeito da cidade, Fernando Capato, a marca é fruto de investimentos na área de Educação. ” Realizamos novas obras, reformas, ampliações, retomamos o preparo da alimentação oferecida aos estudantes dentro das unidades, promovemos mais capacitação aos profissionais e aplicamos recursos em tecnologia de ponta”, falou. ” Tudo isso proporciona um aprendizado mais eficiente e prazeroso, que prepara nossos alunos para um futuro de sucesso”, disse.

“Houve um avanço significativo na proficiência tanto em Língua Portuguesa, quanto em Matemática dos nossos alunos dos anos iniciais”, comentou a diretora municipal de Educação, Claudicir Picolo. ” Fizemos, nos últimos anos, um acompanhamento apurado de notas e um mapeamento de aprendizado dos alunos. Com esses dados conseguimos amparar, quando necessário, de forma efetiva as turmas. Esse trabalho certamente também influenciou nesse importante resultado.”

A meta do Governo Federal era de 6,0. O número alcançado ultrapassa os resultados paulista (6,5) e nacional (6,0) Holambra ficou à frente de municípios como Campinas (5,6), Santo Antônio de Posse (5,9), Paulínia (6,3) Artur Nogueira (6,4), e Valinhos (6,4).