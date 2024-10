Holambra terá Festa das Crianças no sábado para celebrar data dedicada à meninada

A Prefeitura de Holambra irá realizar um evento gratuito no próximo sábado, 12 de outubro, no Parque Cidade das Crianças, para celebrar a data dedicada à meninada. A atividade, voltada exclusivamente para moradores da cidade, começará às 16h e seguirá até 19h com brinquedos infláveis e distribuição de algodão-doce e pipoca. Será necessária a apresentação do Cartão Cidadão.

“Faço um convite para que os pais tragam seus filhos para a Festa das Crianças e curtam as brincadeiras e toda a estrutura do parque”, disse a diretora de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti.

Serviço:

Festa das Crianças

12 de outubro, às 16h Local: Parque Cidade das Crianças Entrada gratuita