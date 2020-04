Holambra vacina mais de 380 idosos em campanha por Drive Thru

O departamento municipal de Saúde realizou nesta quarta-feira, dia 22 de abril, vacinação contra o vírus Influenza, causador da gripe, para moradores com 60 anos ou mais em sistema de drive thru, sem precisar descer do carro. Durante a ação, realizada das 8h às 16h na Rua da Amizade (Rua Coberta), foram imunizadas 385 pessoas desta faixa de idade.

“A ideia foi atender um número grande de pessoas de maneira rápida e sem aglomeração”, explicou o diretor da pasta, Valmir Marcelo Iglecias. “De dentro do carro mesmo o morador apresentava o Cartão Cidadão e recebia a dose”.

O gerente financeiro Sérgio Nozomu Maeda, de 60 anos, foi ao local logo cedo para garantir a proteção. “A fila começou a andar bem pontualmente às 8h30, mas já antes disso estava tudo bem organizado e sinalizado”, falou. “Acho que foi prático e importante. Uma forma de manter boa distância entre as pessoas”.

Moradora do Centro, Gemma Groot, de 64 anos, também aprovou a vacinação em sistema de drive thru. “Gostei da iniciativa. Ótima ideia”, falou. “Muito prático e interessante, principalmente pela situação atual”, contou ela, que também recebeu a dose no período da manhã.

Desde o início da campanha, que teve início em 23 de março, receberam a dose na cidade 1828 idosos – número que corresponde a 168,16% da meta do Grupo de Vigilância Epidemiológica de Campinas (GVE). “A meta do GVE é vacinar 90% dos moradores do município em cada grupo prioritário. O cálculo é realizado com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A quantidade de moradores cresceu desde o último Censo, por isso o número de imunizados supera os 100%”, explicou Valmir.

Segundo ele, a previsão inicial era de oferta de 100 doses na ação desta última quarta-feira, mas o último lote entregue pelo Governo do Estado permitiu a ampliação da disponibilidade de vacinas.

A campanha contra o Influenza ocorre em etapas (confira abaixo). Devem receber a dose, além de idosos, profissionais de saúde, profissionais das Forças de Segurança e Salvamento, portadores de doenças crônicas, funcionários dos Correios, pessoas a partir de 55 anos, gestantes, mães com filhos recém-nascidos, crianças entre 6 meses e menos de 6 anos de idade, professores, população indígena e pessoas com deficiência.

Etapas da Campanha Nacional de Vacinação contra o Influenza

– A partir do dia 23 de março: profissionais de saúde e pessoas com 60 anos de idade

– A partir do dia 20 de abril: portadores de doenças crônicas não transmissíveis, profissionais da Força de Segurança e Salvamento (como policiais civis, militares, bombeiros e membros ativos das Forças Armadas), caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e funcionários dos Correios.

– A partir do dia 9 de maio: crianças a partir de 6 meses e menores de 6 anos de idade, gestantes e mulheres com filhos recém-nascidos, professores, pessoas com 55 anos ou mais, indígenas, pessoas com deficiência.