Holambrenses têm até 4 de maio para regularização do título de eleitor

Termina no dia 4 de maio o prazo para que os brasileiros solicitem, peçam a transferência de domicílio ou regularizem o título eleitoral para que estejam aptos a exercer o direito de voto nas eleições de outubro deste ano. Em Holambra os serviços podem ser realizados na Praça dos Pioneiros. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e entre 12h30 e 16h30.

“O alistamento eleitoral é obrigatório para cidadãos brasileiros entre 18 e 70 anos e opcional para jovens de 16 e 17″, explicou a servidora responsável pelo serviço, Nádia Cíntia Possatto Stotzer. “Neste ano, jovens de 15 anos que completarão 16 até a data do primeiro turno também podem tirar o título, caso desejem”. Ela diz ainda que, para solicitação de transferência de domicílio eleitoral, é necessário prazo mínimo de três meses de residência no novo endereço.

Para a emissão gratuita do 1º título é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de endereço atualizado – em nome do solicitante ou de pessoas da família que possam comprovar o parentesco. Homens entre 18 e 45 anos devem apresentar ainda o certificado de dispensa do serviço militar.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3902-4169.