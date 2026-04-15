Homem baleado é preso por tráfico de drogas após ação da GCM em Santo Antônio de Posse

Ocorrência registrada na madrugada de quarta-feira resultou na apreensão de entorpecentes e materiais para comercialização

A Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse atendeu uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo na madrugada de quarta-feira, 15 de abril, no bairro Residencial Padre Pedro Tomazini.

Ao chegar ao local, os agentes encontraram um homem ferido por disparo de arma de fogo dentro da residência. Ele estava consciente e foi socorrido ao pronto-socorro municipal. Próximo ao imóvel, foram localizadas cápsulas deflagradas e um celular, sendo a área preservada para o trabalho da perícia.

Durante o atendimento, surgiram informações de que o indivíduo estaria envolvido com o tráfico de drogas. Questionado, ele confessou que mantinha entorpecentes em sua residência para comercialização.

Com autorização, os agentes realizaram buscas no imóvel e localizaram uma mochila contendo 121 porções de cocaína, 27 porções de maconha, 13 frascos de lança-perfume, além de materiais utilizados no preparo e armazenamento das drogas, como balança de precisão, embalagens e substâncias para mistura.

Diante dos fatos, o indivíduo recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas. Devido ao ferimento, ele foi transferido para unidade hospitalar em Campinas, onde permaneceu sob custódia.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde a prisão foi ratificada pela autoridade policial. O caso segue sob investigação.

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