Homem comete suicídio na Ponte Gutierrez Mogi Guaçu

Por volta das 11 h 30 desta segunda feira, 23, um homem de 42 anos, cometeu suicídio na Ponte Gutierrez, sentido cachoeira de cima. A Policia Militar foi acionada, por volta das 11h35, e o cabo Soares foi o primeiro a chegar ao local, posteriormente a guarnição do Cabo Robson e Soldado Celegatti, chegaram para dar suporte no isolamento do local.

Segundo informações apuradas no local, o homem é morador do Parque dos Eucaliptos, casado, e tem uma filha. Hoje ele teria saído para trabalhar, mas não foi até o local. A esposa foi contatada pela empresa, que questionou o não comparecimento no trabalho.

Foi tentado contato com o mesmo, mas sem sucesso. Parentes tentaram por horas falar com o homem, que não respondia mensagens ou atendia as ligações.

O Instituto de Criminalística foi solicitada a comparecer no local para perícia.