Homem de 25 anos é a 12ª vítima do coronavírus

Um homem de 25 anos que faleceu no fim da noite desta sexta-feira, 10, é a décima segunda vítima do novo coronavírus em Itapira. O paciente, que tinha obesidade e hipertensão, estava internado no Hospital Municipal desde o dia 30 e já tinha o exame com resultado positivo. O caso já constava no boletim como “em recuperação