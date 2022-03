Homem é detido com arma de fogo em Engenheiro Coelho





Um homem foi detido pela Polícia Militar com uma cartucheira às margens da rodovia em Engenheiro Coelho (SP) na tarde deste domingo (20).

De acordo com a Polícia Militar, os agentes receberam a informação de que um homem recebeu um objeto parecido com uma arma de fogo envolvida em um tecido de ocupantes de um GM/Vectra às margens da rodovia Professor Zeferino Vaz, SP-332, em Engenheiro Coelho.

Com informações sobre os ocupantes dos veículos a Polícia Militar começou a patrulhar pelas imediações do local quando conseguiram abordar um dos indivíduos que estava na posse de uma cartucheira calibre 28 desmuniciada.

Em revista ao homem, foi encontrado uma munição do mesmo calibre da arma encontrada com o homem, em um dos bolsos da calça do homem.

O rapaz recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Artur Nogueira.

Foi confeccionado o Boletim de Ocorrências (BO) e a arma foi apreendida. O homem foi liberado pela Polícia Civil e responderá o crime em liberdade.