Homem é Detido em Pedreira por Cultivo de Maconha para Consumo Próprio

Na tarde do último dia 31 de outubro, uma equipe de patrulhamento da Polícia Militar em Pedreira foi acionada para uma ocorrência de desentendimento em uma residência. Durante a orientação às partes envolvidas, os policiais observaram no quintal da casa quatro pés de maconha, com aproximadamente um metro de altura cada.

O proprietário do imóvel afirmou que cultivava as plantas para consumo próprio. Além das plantas, foi encontrada uma cédula de dinheiro falsa no valor fictício de R$ 420. O homem foi conduzido à Delegacia de Jaguariúna, onde as plantas foram pesadas, totalizando 300 gramas de material vegetal.

Sob a análise do delegado foi registrado um Boletim de Ocorrência e Termo Circunstanciado (B.O./TC) por posse de drogas, com base no artigo 28 da Lei 11.343/2006. A droga foi apreendida, e o indivíduo, após assinar um termo de compromisso para comparecer em juízo, foi liberado.