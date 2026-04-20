Homem é detido pela GCM com pedras de crack no centro de Holambra

Suspeito tentou dispensar objeto ao perceber aproximação da viatura

Um homem foi detido na manhã de domingo (19) no centro de Holambra, após ser flagrado com pedras de substância análoga ao crack durante ação da Guarda Civil Municipal.

De acordo com a corporação, a equipe realizava patrulhamento quando percebeu o comportamento suspeito do indivíduo, que demonstrou nervosismo ao notar a aproximação das viaturas e tentou dispensar um objeto no chão.

Durante a abordagem, os agentes localizaram um recipiente plástico contendo diversas pedras da substância. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

As drogas foram apreendidas durante a ocorrência.

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