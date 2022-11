Homem é preso acusado de tentativa de homicídio em Mogi Guaçu

Um indivíduo de 38 anos foi preso acusado pelo crime de tentativa homicídio contra outro homem de 28 anos em Mogi Guaçu. O fato ocorreu no final da tarde de sábado, dia 5 de novembro, no bairro Santa Terezinha, em Mogi Guaçu.

As equipes da Polícia Militar (PM) compareceram ao local dos fatos onde se depararam com a vítima, um homem de 28 anos, caída sobre a calçada, apresentando ferimentos na cabeça e no pescoço provocados por golpes de faca. Em contato com uma testemunha e demais moradores, os agentes foram informados de que o autor da tentativa de homicídio estaria na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Novo.

Imediatamente a equipe se deslocou até a referida unidade de saúde onde logrou êxito em abordar o acusado que apresentava curativos nos braços, de lesões provocadas por faca, vindo também a confirmar o seu apelido que coincidiu com as informações obtidas por esta equipe.

O indiciado foi conduzido a central de polícia judiciária onde foi elaborado o flagrante e o mesmo permaneceu a disposição da justiça.