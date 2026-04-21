Mulher é detida com entorpecentes após abordagem em Santo Antônio de Posse

Ocorrência foi registrada no bairro Bela Vista II após atitude suspeita durante patrulhamento da Guarda Municipal

Uma mulher foi detida por envolvimento com tráfico de drogas na tarde de segunda-feira, dia 20, no bairro Bela Vista II, em Santo Antônio de Posse. A ação ocorreu durante patrulhamento ostensivo da Guarda Municipal em um local já conhecido pelo comércio de entorpecentes.

De acordo com as informações, a equipe visualizou duas pessoas próximas a uma quadra esportiva. Ao perceber a presença da viatura, a suspeita apresentou comportamento incomum, levando a mão à boca e ingerindo uma substância não identificada. Diante da situação e considerando o histórico do local, foi realizada a abordagem com apoio de uma equipe feminina.

Durante a ação, a mulher apresentou resistência, sendo necessário o uso de algemas. Ela foi encaminhada ao pronto-socorro para avaliação médica e, no local, expeliu um invólucro contendo substâncias análogas a entorpecentes. Em continuidade à ocorrência, foram localizadas outras porções com características de crack e cocaína, além de dinheiro em espécie.

Posteriormente, exames médicos confirmaram que a abordada havia ingerido outras porções de drogas, permanecendo sob observação hospitalar. Após receber alta, ela permaneceu à disposição da Justiça para as medidas legais cabíveis.

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