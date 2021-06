Homem é preso após o furto de uma bicicleta no bairro da Capela

Na tarde desta quarta-feira (9) a Polícia Militar obteve êxito em prender um homem que horas antes havia praticado o furto de uma bicicleta no bairro da Capela, em Mogi Guaçu.

A equipe da ROCAM (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) o Cb Moreira, o Sd Lúcio e a Sd Cássia estavam em patrulhamento preventivo pela avenida Carlos Braga de Farias, no Jardim Cruzeiro, quando avistaram um rapaz com atitudes suspeitas e demonstrando nervosismo ao ver a PM. Ele já é conhecido dos meios policiais e foi abordado. Na revista pessoal e na pesquisa criminal não havia nada de ilícito.

Porém, no momento da ação policial um homem passou pelo local e informou a PM que a bicicleta era dele e que tinha sido furtada no período da manhã num posto de combustível na Capela.

A vítima disse que ainda não tinha feito boletim de ocorrência, mas tomou conhecimento que a bicicleta já estava à venda por meio de um grupo do facebook, pelo valor de R$ 700,00.

Nesse momento, o homem então confessou a prática do crime e o anúncio da venda pela rede social.

Ele foi levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) onde o delegado de plantão ratificou a voz de prisão e ficou à disposição da Justiça.

A bicicleta foi devolvida à vítima

A ocorrência policial contou com os apoios da ROCAM 02, Sd Kléber e Sd Maganha, da Força Tática, 1° Sgt Kleberson, Cb Torriani, Cb R.Silva e Sd Brunorio.

Fonte: Portal Cidade Mogi Guaçu