Homem é preso em flagrante por violência doméstica em Artur Nogueira

Na noite de quinta-feira (27), um homem foi preso em flagrante por violência doméstica em Artur Nogueira. A Polícia Militar atendeu a ocorrência por volta das 23h45, após ser acionada via Copom.

Os policiais Sd PM Alves e Sd PM Souza , com apoio dos Cb PM Mariano e Cb PM Calebe, deslocaram-se até o local e foram recepcionados pela vítima, identificada como C. Ela relatou ter sido agredida pelo companheiro, S., com chutes e empurrões durante uma discussão.

A mulher apresentava escoriações nos braços, costas e pescoço, além de estar bastante abalada emocionalmente. Segundo o relato da vítima, não era a primeira vez que sofria agressões e já havia feito denúncias anteriores contra o autor.

Diante da situação, os policiais deram voz de prisão ao agressor, que foi encaminhado ao Pronto Socorro para avaliação médica e posteriormente conduzido à Central de Polícia Judiciária. O indiciado permaneceu à disposição da Justiça.