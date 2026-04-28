Homem é preso em flagrante por violência doméstica em Cosmópolis

Vítima foi encontrada com hematomas e corte profundo no braço após discussão durante a madrugada

Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira, 28 de abril, por lesão corporal e violência doméstica em Cosmópolis. A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal após denúncia de uma discussão em uma residência.

No local, os agentes encontraram a mulher do lado de fora do imóvel, apresentando hematomas pelo corpo e um corte profundo em um dos braços. O suspeito saiu da residência e não resistiu à abordagem, sendo necessária a presença de uma segunda viatura para apoio.

A vítima seguiu por conta própria ao pronto-socorro para atendimento médico, enquanto o homem foi conduzido à Delegacia. No registro da ocorrência, ambos apresentaram versões diferentes sobre o caso. A mulher relatou ter sido agredida durante uma discussão motivada por ciúmes, enquanto o suspeito negou as acusações e afirmou também ter sido agredido.

Após análise da situação, a autoridade de plantão determinou a prisão em flagrante do homem, que permaneceu à disposição da Justiça.

Siga o canal “O Regional” no WhatsApp: (https://whatsapp.com/channel/0029Vb6Nnfd2phHTFnbH1d12)