Homem é preso em flagrante por violência doméstica em Estiva Gerbi

Na manhã de 21 de janeiro, um homem foi preso em flagrante por violência doméstica em Estiva Gerbi, após agredir e ameaçar sua ex-companheira. A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência e, ao chegar ao local, encontrou a vítima do lado de fora da residência, onde relatou o ocorrido.

Segundo a mulher, que se separou do agressor há três meses mas ainda mora com ele, houve um desentendimento durante o qual o homem a empurrou, segurou pelo pescoço e a ameaçou com uma faca. Já o autor afirmou que não houve agressão, mas apenas empurrões durante a discussão.

De acordo com a equipe policial, o homem resistiu à abordagem. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia de Estiva Gerbi, com o apoio de outras equipes.

Na delegacia, o caso foi apresentado à delegada de plantão, que, após tomar conhecimento dos fatos, elaborou o flagrante com base na Lei Maria da Penha.

O agressor foi levado ao Pronto-Socorro Natal Diegues, onde recebeu atendimento médico antes de ser encaminhado ao sistema prisional. A vítima foi acompanhada à delegacia e recebeu o apoio necessário.

O caso segue à disposição da Justiça. A violência doméstica é uma grave violação dos direitos humanos e deve ser denunciada pelo telefone 180, que oferece suporte e orientação às vítimas.