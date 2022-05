Homem é preso em Itapira

Equipe CGP ROCAM, levantou a informação que um indivíduo procurado pela justiça, encontrava-se pelo município de Itapira, sendo assim foi transmitidos as informações para equipe de inteligência do 26° BPM/i para verificar. Por meio da investigação foi descoberto o local de trabalho do indivíduo.

Ato continuo, está equipe juntamente com a Rocam 01, CB PM Maganha e SD PM De Cassia, localizaram o individuo, na área central de Itapira, e após contato, o mesmo revelou ter antecedentes criminais ART.171, ART.299 falsidade ideológica e dois ART.33.

O Copom constou Evadido do sistema prisional.

Foi dado voz de prisão e o mesmo foi conduzido para laudo médico no hospital municipal e posteriormente apresentado no plantão de polícia judiciário de Itapira, sendo confeccionado bopc BN7111/22, individuo permaneceu a disposição da polícia judiciária para demais providências.