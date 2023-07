Homem é preso pela polícia horas depois do furto em Itapira

Reportagem: Susi Baião

Na noite de quinta-feira, dia 20, uma ação rápida e eficiente da polícia militar acabou na prisão de um homem de 43 anos preso por furto em Itapira. Os, policiais Cabo Mendonça e Cabo Cacuri, durante uma ronda de rotina na avenida Getúlio Vargas, avistaram um indivíduo com uma mochila nas costas, empurrando uma bicicleta preta sem marca aparente.

As características físicas do suspeito coincidem com as informações sobre o autor de um furto ocorrido naquela mesma manhã. Após uma revista na mochila, os presos encontraram uma ferramenta torquês, que foi posteriormente reconhecida pela vítima.

Diante das evidências e do reconhecimento feito pela vítima, o homem de 43 anos foi preso em flagrante pelos, policiais Cabo Mendonça e Cabo Cacuri. Ele foi encaminhado à delegacia de Itapira para prestar depoimento e ficar à disposição da Justiça.