Homem é preso por dois roubos a comércios em Mogi Mirim

Reportagem: Susi Baião

Na madrugada desta segunda-feira (18), um homem foi preso, após a Polícia Militar de Mogi Mirim, ser acionada para atender uma ocorrência de roubo a uma lanchonete na rua Benedito da Cunha Campos. O indivíduo, armado com uma arma branca, ameaçou os funcionários e subtraiu R$ 120, três telefones celulares e um veículo Volkswagen Saveiro.

Com base nas informações e características fornecidas pelas vítimas, a polícia iniciou um patrulhamento na região e teve sucesso em encontrar o veículo roubado na rua Antônio Brandão, no bairro Santa Luzia. O proprietário do veículo chegou ao local com a chave reserva e, ao verificar o carro, encontrou dois dos celulares roubados em seu interior.

Após obter informações de moradores locais, as autoridades se dirigiram à residência da genitora do suspeito, onde ele costuma se estabelecer. O suspeito foi reconhecido como autor dos dois roubos, uma vez que, em uma data anterior (16/07/2023), ele havia cometido um roubo a uma padaria chamada “Rápido Pão”. O reconhecimento foi possível graças às imagens das câmeras de segurança do estabelecimento.

Diante dos indícios, as autoridades deflagraram uma operação de saturação no bairro Santa Luzia, para localizar e prender o autor dos delitos. Durante o patrulhamento, na Rua Sebastião Rodrigues da Silva, o suspeito identificado como LGV, de 39 anos, foi localizado e, após uma breve entrevista, confessou a autoria de ambos os roubos.

O homem foi preso e encaminhado a delegacia da cidade, onde foi reconhecido pela vítima do estabelecimento roubado. Ele ficou à disposição da justiça.