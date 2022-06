Homem é preso por furto em Mogi Mirim A pena aplicada foi de um ano e dois meses

Na tarde desta terça-feira, 28, a equipe da CGP ROCAM recebeu um mandado de prisão contra um morador de Mogi Mirim. Os agentes foram ao local cumprir a diligência; a voz de prisão foi realizada sem resistência. O sujeito detido foi encaminhado para a UPA, onde foi realizado o exame de corpo de delito. Em seguida, o acusado foi encaminhado ao distrito policial onde foi confirmado o mandado de prisão com pena de 1 ano e 2 meses pelo crime de furto, descrito no artigo 155 do Código Penal.