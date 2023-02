Homem é preso por receptação de veículo furtado em Jaguariúna

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) suspeito por receptação de veículo produto de furto em Jaguariúna. O fato ocorreu na noite de domingo, dia 5 de fevereiro, no bairro Cruzeiro do Sul, em Jaguariúna.

De acordo com a PM, durante patrulhamento a equipe da PM recebeu uma denúncia de que um veículo estaria realizando manobras perigosas na Avenida Antônio Pinto Catão, sendo que as características batiam com um veículo produto de roubo em data anterior. Assim a equipe se deslocou para o local e se deparou com um veículo Jeep/Compass em alta velocidade sem as placas, ocupado por três indivíduos (dois homens e uma mulher). Com sinais sonoros e luminosos foi dado ordem de parada, porém o veículo empreendeu fuga pela Avenida Antônio Pinto Catão, seguindo para o bairro Europa e, posteriormente, retornando para a mesma avenida na contramão de direção.

Em seguida o veículo acessou a Avenida Luciano Vlademir Poltronieri até próximo a FAJ 1, momento que atravessou o canteiro central, tentando acessar a Estrada Judite dos Santos, porém sem êxito, pois colidiu em um muro. Nesse momento o condutor desceu do veículo e se evadiu no sentido de uma área de mata próxima, porém foi acompanhado e detido cerca de 200 metros mais a frente. Os demais permaneceram no veículo.

Consultado o chassi do veículo foi constado que era produto de roubo na cidade. Os indivíduos foram conduzidos a Delegacia de Polícia, onde compareceu a vítima do roubo e proprietária do veículo e reconheceu o indiciado como sendo o autor do roubo do seu veículo.

Foi realizado BO de flagrante delito pelo crime de receptação e posterior inquérito da apuração de roubo. O preso permaneceu a disposição da Justiça, já os dois passageiros indiciados foram liberados.