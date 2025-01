Homem é preso por tráfico de drogas em Jaguariúna após operação policial no bairro Florianópolis

Na madrugada de 17 de janeiro, uma operação policial no bairro Florianópolis, em Jaguariúna, resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas. A ação foi desencadeada após denúncias de moradores sobre atividades ilícitas onde dois indivíduos estariam comercializando entorpecentes.

Ao realizar patrulhamento na região, a equipe identificou dois suspeitos cujas características coincidiram com as descrições fornecidas. Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos demonstraram nervosismo e tentaram esconder objetos. Um deles, identificado posteriormente como G., fugiu do local, enquanto o outro foi abordado.

Durante a revista, o suspeito portava um cigarro aparentando ser maconha e um “dechavador”. Questionado, ele autorizou a entrada da equipe em sua residência. No local, os policiais encontraram três plantas aparentando ser maconha, cinco porções de substância semelhante a haxixe sobre um armário e nove envolucros do mesmo material escondidos em um pote com arroz.

Além disso, foram localizados pertences e documentos do suspeito que havia fugido, G., incluindo um caderno com anotações suspeitas relacionadas ao tráfico.

Com apoio de outra equipe, as buscas continuaram, e dentro de uma churrasqueira foi encontrada uma sacola preta contendo 297 eppendorfs com substância semelhante à cocaína e 378 pedras aparentando ser crack, todos preparados para venda.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão por tráfico de drogas. No local, a advogada e a irmã do suspeito acompanharam os procedimentos.

O homem foi conduzido à delegacia, onde a delegada de plantão ratificou a prisão em flagrante, e ele permanece à disposição da Justiça. O caso segue em investigação para localizar o outro suspeito que fugiu durante a abordagem.