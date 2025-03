Homem é preso por violência doméstica e agressões em Santo Antônio de Posse

Na tarde do último sábado (15), um homem identificado como R.F.S. foi preso em flagrante por violência doméstica, lesão corporal e dano ao patrimônio em Santo Antônio de Posse. O caso ocorreu por volta das 17h, na Estrada da Varginha, no bairro Itaquerê.

A equipe da Guarda Municipal foi acionada para atender a uma briga de casal, que acabou envolvendo duas vizinhas. No local, as vítimas, identificadas como N., P. e A.., relataram que o agressor já havia deixado a residência em um veículo Gol prata. Além das agressões sofridas, um dos automóveis das vítimas foi danificado.

Diante da ocorrência, os agentes entraram em contato com a Central de Polícia Judiciária, que orientou as vítimas a comparecerem à Delegacia de Polícia de Santo Antônio de Posse para solicitar medida protetiva. No entanto, momentos depois, R. retornou ao local com sangramento na região do nariz, alegando também ter sido agredido.

Os envolvidos foram encaminhados ao Pronto-Socorro local para exames médicos e, posteriormente, conduzidos ao Plantão Policial em Jaguariúna. Após tomar ciência dos fatos, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante de R.., que permanecerá à disposição da Justiça até a audiência de custódia. Além disso, foi concedida medida protetiva em favor das vítimas.