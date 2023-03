HOMEM É PRESO SUSPEITO DE AGREDIR EX MULHER COM UM PÉ DE CABRA EM MOGI GUAÇU

Reportagem: Susi Baião

O homem de 25 anos foi preso pela Polícia Militar na noite de quinta- feira (16), suspeito de agredir a ex- mulher com um pé de cabra, em Mogi Guaçu.

Conforme a Polícia Militar, os policiais foram acionados para atender um chamado de violência doméstica. No local, a vítima chorando muito, relatou que seu ex tinha a agredido com um pé de cabra, causando ferimentos nos membros inferiores do pé. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( SAMU), foi acionado e encaminhou a vítima para ser atendida na Unidade de Pronto Atendimento da cidade ( UPA).

Ela foi medicada e liberada . O acusado foi localizado, preso e encaminhado até a delegacia da cidade, onde ficou à disposição da Justiça. O pé de cabra foi apreendido e passará por perícia.