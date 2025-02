Homem embriagado é preso em flagrante por conduzir veículo com passageira em situação de risco

Na manhã da última quarta-feira (12), por volta das 9h20, a Polícia Militar prendeu um homem em flagrante por conduzir um veículo sob efeito de álcool e colocar a passageira em situação de risco, na cidade de Itapira.

Durante patrulhamento pela Rua Ari Wilson Cremasco, os policiais avistaram um veículo Onix de cor cinza trafegando em zigue-zague pela via. No assento do passageiro, uma mulher estava com metade do corpo para fora do carro, gritando por socorro. Diante da situação, os agentes realizaram um breve acompanhamento até que conseguiram abordar o veículo na Rua Soldado Constitucionalista, no Jardim Soares.

O condutor, identificado como F.C.F., de 63 anos, apresentava sinais evidentes de embriaguez, como olhos vermelhos, fala pastosa, odor etílico e dificuldades para se manter equilibrado. Durante a busca veicular, os policiais encontraram uma garrafa de cerveja aberta e parcialmente consumida. Questionado, o homem se recusou a realizar o teste do bafômetro.

A passageira, F., de 21 anos, relatou aos policiais que havia aceitado uma carona até sua residência, mas percebeu que estava sendo levada para um local desconhecido e temeu pela própria segurança. Por isso, gritou por ajuda ao perceber a aproximação da viatura.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi arbitrada uma fiança de R$ 1.600,00, que não foi paga. Diante disso, o condutor permaneceu preso em flagrante pelo crime de conduzir veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A vítima foi liberada e o veículo removido ao pátio.