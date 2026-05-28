Homem morre após ser atropelado na SP-340 em Mogi Mirim

Vítima de 53 anos foi socorrida em estado grave para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos

Um homem de 53 anos morreu após ser atropelado na noite de quarta-feira (27), na Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros, a SP-340, em Mogi Mirim. O acidente ocorreu nas proximidades da alça de acesso ao bairro Chácaras São Marcelo.

De acordo com as informações, a vítima foi atingida e arremessada contra o asfalto devido à força do impacto. Ela sofreu ferimentos graves e precisou ser socorrida por uma equipe de resgate da concessionária Renovias.

O homem foi encaminhado à Santa Casa de Mogi Mirim, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado na unidade hospitalar.

A Polícia Militar Rodoviária atendeu a ocorrência e registrou o caso inicialmente como atropelamento de pedestre. Durante o atendimento, agentes da corporação e funcionários da concessionária atuaram na sinalização do trecho e no controle do tráfego para garantir a segurança dos motoristas.

As causas e responsabilidades do acidente serão investigadas pela Polícia Civil. Até o fechamento desta reportagem, a identidade oficial da vítima não havia sido divulgada pelos órgãos de segurança.

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