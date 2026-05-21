JAGUARIÚNA SEDIARÁ, NO SÁBADO, COPA INTEGRAÇÃO ESPORTIVA DA TERCEIRA IDADE

Com expectativa de reunir cerca de 350 atletas, Jaguariúna sediará neste sábado, dia 23, a XVI Copa Integração Esportiva da Terceira Idade (CIETI), uma realização conjunta com o Circuito das Águas Paulista.

A edição de 2026 reunirá delegações dos nove municípios do circuito: Jaguariúna, Holambra, Pedreira, Amparo, Serra Negra, Monte Alegre do Sul, Socorro, Lindóia e Águas de Lindóia.

Serão 8 modalidades em disputa: Buraco Masculino e Feminino, Dominó Masculino e Feminino, Dama Masculino e Feminino, Tênis de Mesa Masculino, Tênis Masculino e Feminino, Vôlei Adaptado Masculino e Feminino, Xadrez Masculino e Feminino e Truco Masculino.

Com a presença de autoridades municipais e de todo o Circuito das Águas, a cerimônia de abertura será no Ginásio Caio Pompeu de Toledo – Azulão, às 8h. Haverá desfile das delegações, além de apresentações de Dança de Salão e Coreografia dos municípios participantes. Na sequência as disputas do Vôlei Adaptado. Confira outras modalidades:

Tênis de Mesa

Parque Menegon, das 9h às 11h

Tênis de Campo

Complexo de Tênis Gustavo Kuerten, das 9h às 11h

Jogos de Mesa e Tabuleiro, Truco, Buraco, Dominó, Dama e Xadrez

Parque Serra Dourada, das 9h às 14h

Arte: Divulgação