Homem morre após ser atropelado por motocicleta na SP-147 em Mogi Mirim

Acidente ocorreu na noite de domingo e vítima não portava documentos

Um homem de 48 anos morreu após ser atropelado por uma motocicleta na noite de domingo, dia 3, na Rodovia Engenheiro João Tosello, a SP-147, em Mogi Mirim.

O acidente foi registrado por volta das 18h50, no quilômetro 55,8 da via, na pista sentido Itapira, em trecho localizado na zona Leste do município.

De acordo com informações do Policiamento Rodoviário, uma motocicleta modelo Yamaha YBR 125 trafegava pela rodovia quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, atingiu o pedestre, que caminhava pela faixa de rolamento.

Com o impacto, o condutor perdeu o controle do veículo e caiu na pista. O pedestre morreu ainda no local e não portava documentos no momento do acidente.

O motociclista foi socorrido com ferimentos leves e encaminhado à Santa Casa de Mogi Mirim.

A ocorrência foi atendida por equipe do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária, com apoio operacional no local. O trecho é administrado por concessionária responsável pela rodovia.

As circunstâncias do acidente serão investigadas. A perícia técnica deve apurar a dinâmica da ocorrência, as condições da via e os fatores que contribuíram para o atropelamento.

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