Homem procurado da Justiça, com medida protetiva, agride mulher com faca e vai em cana em Mogi Mirim

Reportagem: Susi Baião

Um homem foi preso, nessa quinta-feira (25) suspeito de agredir, ameaçar com faca e descumprir uma medida protetiva da ex-companheira, em Mogi Mirim.

Segundo Boletim de Ocorrência (BO), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica, na Avenida Expedito Quartieri, dentro do Condomínio Residencial Terras de Mogi Mirim. No local, os agentes encontraram a vítima com ferimentos no rosto e no corpo e a mesma relatou aos policiais que o ex marido a teria agredido com uma faca.

O homem foi localizado e, ao verificar a situação do acusado, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele por conta de uma condenação por não pagar pensão alimentícia, e também uma medida protetiva onde a Justiça o proibiu de se aproximar da ex mulher.

Ele foi preso, conduzido até a delegacia da cidade para o registro policial e encaminhado a uma unidade prisional da região. Agora ele responde por não pagar pensão, por agressão e por descumprir a medida protetiva .