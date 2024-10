Homem Procurado pela Justiça é Capturado pela Polícia em Mogi Guaçu

Na tarde de 12 de outubro, uma equipe da Polícia Militar em patrulhamento ostensivo e preventivo pelo bairro Zaniboni I, em Mogi Guaçu, realizou a captura de um homem que constava como procurado pela Justiça.

O suspeito, identificado como G.., demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação da viatura policial, mudando de direção repentinamente. A atitude suspeita levou os policiais a realizarem uma abordagem imediata. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o homem.

Ao realizar consulta no sistema da Central de Operações da Polícia Militar (COPOM), foi constatado que G. era egresso do sistema prisional. A equipe então verificou seus dados no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), onde constava um mandado de prisão ativo em seu desfavor, relacionado ao crime de tráfico de drogas.

Após ser informado sobre seus direitos constitucionais, o homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde o delegado de plantão elaborou o boletim de ocorrência e deu cumprimento ao mandado de prisão. G. permaneceu à disposição da Justiça.